Turismo Ferroviario rilancia economia dei territori. 1.389 km di ferrovie turistiche sospese da far ripartire

(FERPRESS) – Roma, 23 OTT – Il Covid ha di fatto bloccato l’anno delle Ferrovie Turistiche. AMoDo, Alleanza Mobilità Dolce, la rete di oltre 40 associazioni unite per promuovere la mobilità più sostenibile, insieme a FIFTM e Fondazione Pozzo, rilancia il progetto e chiede al Governo maggior attenzione ad un settore che consente di promuovere il turismo slow, integrato con altre forme di mobilità dolce come cammini e bicicletta, nei territori italiani e quindi la loro ripartenza economica.

