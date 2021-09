Turchia: Alstom consegna prima locomotiva dotata di ETCS livello 1 e 2 per la linea Eskişehir-Kütahya-Alayunt-Balıkesir

(FERPRESS) – Roma, 16 SET – Alstom ha consegnato la prima locomotiva, su 26, dotata del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) livello 1 e 2 nell’ambito del contratto della società con Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) per la fornitura di sistemi di segnalamento e telecomunicazioni sulla linea di collegamento Eskişehir, a circa 260 km a est di Ankara, a Balıkesir vicino alla costa egea. Questo collegamento ferroviario lungo 328 km serve anche la città di Kütahya.

Il nuovo sistema di segnalamento consentirà a TCDD di gestire i propri servizi ferroviari sul corridoio Eskişehir-Balıkesir in modo efficiente e senza soluzione di continuità. Inoltre, consentirà di aumentare la capacità della linea.

