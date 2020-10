TUA S.p.A.: Giuliante, smartworking e DAD aiuterebbero a decongestionare i trasporti pubblici

(FERPRESS) – L’Aquila, 16 OTT – “Per garantire in sicurezza il trasporto dell’utenza, rispetto alle attuali norme in vigore (e a maggior ragione se fossero più restrittive) esistono due possibilità: una impraticabile una praticabile.

Ci si chiede di aumentare il numero di autobus… Il mercato è saturo…..eventuali ordini (che sarebbero comunque follia) non potrebbero essere evasi in tempo utile per affrontare qui e ora l’emergenza (tutte le Regioni hanno lo stesso problema)”.

Pubblicato da COM il: 16/10/2020 h 16:55 - Riproduzione riservata