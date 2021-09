TUA-Regione Abruzzo: una nuova dimensione per l’Officina storica di Lanciano

(FERPRESS) – L’Aquila, 30 SET – Un progetto di bonifica e di valorizzazione di un’opera industriale dal grande valore storico e culturale: l’Officina Storica della TUA di via Del Mancino a Lanciano.

La Regione Abruzzo, infatti, ha finanziato le attività che porteranno sia a completare la rimozione delle attuali coperture in eternit, sia alla posa in opera di una nuova copertura della ex officina dell’Azienda Unica di Trasporti nella, fino a qualche anno fa, venivano eseguite le manutenzione sui treni e sugli autobus.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 30/9/2021 h 14:00 - Riproduzione riservata