TUA in provincia di Teramo ha implementato alcune corse scolastiche a supporto di quelle già programmate

(FERPRESS) – Pescara, 2 OTT – Ad una settimana dalla riapertura delle scuole, rilevate alcune criticità emerse nella provincia di Teramo, a seguito dell’incontro con i Dirigenti Scolastici interessati, TUA, di concerto con la Regione Abruzzo, ha implementato alcune corse scolastiche a supporto di quelle già programmate, nella fascia oraria 7.45-8.30 e 12.30-14.15.

