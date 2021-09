TUA incontra la Fiab. Dall’ampliamento delle rastrelliere porta bici, all’ipotesi di un treno dedicato

(FERPRESS) – L’Aquila, 3 SET – “E’ stato un incontro costruttivo a valle del quale sono emerse delle prospettive interessanti”.

E’ questo, in estrema sintesi, quanto emerso da un tavolo tra TUA, l’azienda unica di trasporti della Regione Abruzzo e la Fiab, federazione italiana ambiente e Bicicletta che si è tenuto il 1 settembre nella sede della divisione ferroviaria di TUA a Lanciano.

