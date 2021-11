TUA assicura tamponi rapidi ai propri dipendenti: previsti tre test a dipendente a settimana a carico dell’azienda

(FERPRESS) – Pescara, 4 NOV – TUA, con il duplice obiettivo di monitorare la diffusione del Covid-19 all’interno della propria organizzazione e di intercettare in modo efficace eventuali contagi, ha garantito la possibilità, per tutti i quasi 1400 dipendenti, di sottoporsi ad un massimo di 3 tamponi antigenici rapidi a settimana.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it