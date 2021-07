TUA approva Bilancio 2020 in attivo. Giuliante, risultato importante tenuto conto della pandemia

(FERPRESS) – Pescara, 1 LUG – L’Assemblea ha approvato oggi a Pescara il Bilancio 2020 di TUA. Nonostante l’anno appena trascorso sia stata fortemente segnato dalla pesante recessione economica globale causata dal COVID-19 l’azienda di trasporti della Regione Abruzzo è riuscita a chiudere il proprio bilancio in attivo per il secondo anno consecutivo nella gestione a guida Gianfranco Giuliante, facendo registrare un utile ed un valore della produzione di oltre 104 milioni di euro.

