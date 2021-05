TUA annuncia un nuovo minibus “green” per Pescara. Dalla prossima settimana 8 nuovi bus

(FERPRESS) – Pescara, 14 MAG – Si arricchisce la flotta dei mezzi della TUA, l’azienda di trasporti della Regione Abruzzo, al servizio del comune di Pescara. E’ stato infatti presentato oggi, alla presenza del Presidente Gianfranco Giuliante, del Direttore Generale Maxmilian Di Pasquale e del Sindaco di Pescara Carlo Masci, il nuovissimo SITCAR “ROAD” su autotelaio Iveco Daily CNG da 7 metri e 70 pronto per essere immesso in servizio e a servire la zona Colli a Pescara.

