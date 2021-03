TUA Agrigento: Corte Appello Palermo ribalta sentenze con cui Tribunale Lavoro di Agrigento aveva reintegrato 2 autisti licenziati

(FERPRESS) – Palermo, 15 MAR – La Corte di Appello di Palermo, Sezione Lavoro, con due diverse sentenze /numeri 320 e 321 del 3 dicembre 2020,pubblicate in data odierna (12.03.2021), ha ribaltato le sentenze con le quali Tribunale Lavoro di Agrigento aveva reintegrato 2 autisti della TUA S.r.l. licenziati dall’azienda.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

La Corte di Appello nelle due sentenze ha evidenziato come la specifica condotta debba essere inserita in un unitario e concorrente disegno doloso ed il danno economico debba essere ritenuto rilevante. In particolare, dopo i licenziamenti, la società ha provato un incremento di vendite a bordo “vertiginoso”. La Corte ha, altresì, accolto la tesi della società secondo cui laddove il fatto fosse stato accertato, ma il giudice riscontrasse vizi procedurali nell’applicazione della sanzione disciplinare (in base al R.D. 148 del 1931) al lavoratore sarebbe spettato semplicemente un risarcimento, così come stabilito dalla riforma Fornero e come riconosciuto dal giudice parallelamente all’estinzione del rapporto di lavoro.

Pubblicato da COM il: 15/3/2021 h 09:12 - Riproduzione riservata