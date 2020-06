TTS Italia: programma Smarter Italy, Webinar per approfondire e confrontarsi con le Città. Primo incontro il 1 luglio

(FERPRESS) – Roma, 22 GIU – E’ stato di recente lanciato il programma Smarter Italy. Il programma Smarter Italy, del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), del Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR) e del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione (MID) – Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attuato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, si pone l’obiettivo di accelerare la crescita del Paese attraverso l’utilizzo degli appalti innovativi.

La dotazione finanziaria iniziale, resa disponibile da parte del MISE, è di 50 milioni di euro, di cui 20 milioni sono destinati alla Smart Mobility, ovvero al miglioramento sostanziale dei servizi per la mobilità di persone e cose nelle aree urban

Il 15 giugno si è svolta la presentazione ufficiale del programma Smarter Italy e si è dato il via alla fase di consultazione di mercato.

Alla luce di questa importante opportunità, TTS Italia ritiene fondamentale alimentare il confronto tra domanda e offerta, al fine di far emergere le effettive esigenze delle Città.

Pertanto, a luglio, si svolgerà una serie di webinar che di volta in volta vedranno coinvolte le Città direttamente interessate dal programma.

Il primo webinar si terrà l’1 luglio con la Città di Milano, alle ore 11.00.

I webinar si incentreranno sui 4 temi individuati per il settore della Smart Mobility:

1: Soluzione innovativa predittivo/adattativa per la Smart Mobility;

2: Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità delle merci;

3: Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità sostenibile nelle aree a domanda debole;

4: Soluzioni innovative per il miglioramento della mobilità nei centri storici e nei borghi).

E’ possibile registrarsi, a titolo gratuito, qui

22/6/2020