TTS Italia: webinar “Le applicazioni ITS per l’efficientamento della logistica”. Criticità e proposte per il settore

(FERPRESS) – Roma, 24 MAR – Con il webinar di oggi “Le applicazioni ITS per l’efficientamento della logistica”, TTS Italia ha messo in luce un’analisi delle principali criticità del settore e formulato proposte operative di regolazione nonché azioni a contenuto tecnico per l’efficientamento della logistica nazionale. Il tutto contenuto in un apposito documento elaborato ad hoc nell’ambito di un gruppo di lavoro dell’Associazione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da RED il: 24/3/2021 h 15:00 - Riproduzione riservata