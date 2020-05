Trieste Trasporti: Semplice replica alla nota della Fit-Cisl sulla situazione attuale del TPL

(FERPRESS) – Trieste, 15 MAG – “Contenuti frettolosi, qualche ambiguità e, soprattutto, scarsa consapevolezza del momento che stiamo attraversando”. Così Aniello Semplice, amministratore delegato di Trieste Trasporti, sulla nota diffusa ieri dalla segreteria regionale della Fit-Cisl, con cui il sindacato riferisce di “passeggeri lasciati a terra o stipati a bordo” e di un 30% di bus in circolazione.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it