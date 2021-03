Trieste: ro-ro turca Ulusoy-14 è la prima imbarcazione ad usufruire dei nuovi spazi del terminal multipurpose

(FERPRESS) – Trieste, 19 MAR – In arrivo la prima nave RO-RO alla Piattaforma Logistica di Trieste (HHLA PLT ITALY). Si tratta della “Ulusoy-14”, che attraccherà domani con un pieno carico di circa 273 unità. Il servizio che collega Trieste al porto turco di Çeşme, gestito dall’armatore Ulusoy, fino ad ora era attivo esclusivamente presso il Trieste Intermodal Maritime Terminal (Timt) tra Molo VII e Molo VI del Porto Nuovo. D’ora in avanti Ulusoy Sealines, rappresentata in Italia dall’agenzia marittima Samer & Co. Shipping, opererà presso gli accosti del nuovo terminal multipurpose della Piattaforma Logistica, con una toccata settimanale, prevista ogni sabato.

Pubblicato da COM il: 19/3/2021 h 14:05 - Riproduzione riservata