Trieste: ripartenza delle crociere di Costa il prossimo 6 settembre al centro di un incontro tra Fedriga e Michael Thamm

(FERPRESS) – Trieste, 25 AGO – Grande soddisfazione è stata espressa dalle parti: dal governatore è stato evidenziato che si tratta di un passaggio di spicco che richiede a tutti i soggetti istituzionali di continuare a fare sistema e di proseguire in un lavoro di squadra che dà frutti tangibili; Thamm, dal canto suo, ha rilevato che



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it