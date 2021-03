Trieste: installati 15 dispenser di gel igienizzante in corrispondenza di altrettante fermate del servizio

(FERPRESS) – Trieste, 18 MAR – Sono stati installati oggi 15 dispenser di gel igienizzante in corrispondenza di altrettante fermate del servizio di trasporto pubblico locale a Trieste: da piazza della Libertà a via Alberti, da piazza Oberdan a piazza Goldoni, dalle rive a largo Barriera. L’iniziativa risponde alle sollecitazioni del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che a fine febbraio aveva proposto una mozione per installare dispenser di gel su tutti gli autobus di Trieste Trasporti, e alla discussione che ne era seguita in commissione congiunta lo scorso 4 marzo.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 18/3/2021 h 12:56 - Riproduzione riservata