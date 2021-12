Trieste: inaugurato al Park San Giusto il primo totem multimediale di infomobilità di Tpl Fvg

(FERPRESS) – Trieste, 10 DIC – Il primo totem multimediale di Tpl Fvg a Trieste, dopo quelli già installati a Udine e al Trieste Airport, è stato inaugurato questa mattina presso i locali del Park San Giusto in via del Teatro Romano. La postazione, dotata di un monitor interattivo da 55 pollici, darà modo ai clienti del parcheggio di consultare in tempo reale gli avvisi, lo stato e gli orari del servizio di trasporto pubblico locale e di pianificare un viaggio a Trieste e in Friuli Venezia Giulia. L’installazione è stata resa possibile da una collaborazione fra Trieste Trasporti (consorziata di Tpl Fvg), il Comune di Trieste e la società Interparking, che gestisce la struttura.

Pubblicato da COM il: 10/12/2021 h 11:43 - Riproduzione riservata