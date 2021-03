Trieste: inaugurata la prima auto elettrica della società in house, Porto di Trieste Servizi

(FERPRESS) – Trieste, 10 MAR – Il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D’Agostino ha inaugurato la prima auto elettrica della società in house, Porto di Trieste Servizi. Il nuovo veicolo elettrico si aggiunge alle due auto ibride che ad oggi fanno parte del parco macchine dell’Autorità di Sistema Portuale.

