Trieste: accordo per l’ingresso della Duisburger Hafen AG (Duisport) nel capitale sociale dell’Interporto

(FERPRESS) – Trieste, 14 DIC – È stato sottoscritto oggi a Trieste da Erich Staake, CEO Duisport (la società che gestisce il porto tedesco di Duisburg), Federica Seganti, Presidente della finanziaria della Regione FVG Friulia e Zeno D’Agostino, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, l’accordo per l’ingresso della Duisburger Hafen AG (Duisport) nel capitale sociale dell’Interporto di Trieste, come socio di minoranza con il 15% delle quote azionarie. Garante dell’accordo, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, nella figura del Presidente Zeno D’Agostino. Presente anche Graziano Pizzimenti, l’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio.

14/12/2020