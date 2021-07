Treviso-Ostiglia: al via la procedura per dare in concessione le ex stazioni nel territorio provinciale di Padova

(FERPRESS) – Padova, 22 LUG – Prende il via la procedura per individuare le manifestazioni di interesse volte all’uso delle “ex stazioni” lungo la pista ciclabile Treviso-Ostiglia nel tratto del territorio padovano. L’Amministrazione Provinciale ha pubblicato l’avviso per far rivivere questi immobili, mediante interventi di recupero, restauro, ristrutturazione, finalizzati allo svolgimento di attività economiche e/o servizi per i cittadini, con particolare riferimento all’offerta turistica e alla promozione del territorio. L’insieme dei fabbricati e le relative pertinenze si trovano a Campodoro in via Municipio, a Piazzola sul Brenta in via Nizza, a Loreggia in via Amedeo e a Piombino Dese in località Badoere/Levada.

Pubblicato da GR il: 22/7/2021 h 16:13