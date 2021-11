Trento: la nuova carta scalare disponibile nelle 250 tabaccherie abilitate

(FERPRESS) – Trento, 18 NOV – La nuova carta scalare anonima è disponibile da questa settimana, oltre che presso le biglietterie di Trentino Trasporti e Trenitalia, anche nelle 250 rivendite tabacchi aderenti ai servizi PuntoLis. E’ disponibile in formato COP (Chip On Paper), ovvero su carta al cui interno è inserito un microprocessore contenente un piccolo borsellino ricaricabile.

