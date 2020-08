Bolzano: inaugurato il nuovo ponte pedo-ciclabile sull‘Isarco a Campiglio

(FERPRESS) – Bolzano, 25 AGO – Il nuovo ponte pedo-ciclabile di Campiglio sull’Isarco, inaugurato ieri, è una delle nuove infrastrutture che mirano a favorire la ciclo-mobilità nel capoluogo.

La mobilità provinciale intende promuovere con sempre maggiore impegno l’utilizzo della bicicletta soprattutto per gli spostamenti quotidiani in ambito urbano allo scopo di decongestionare il traffico e ridurre l’utilizzo dei veicoli motorizzati privati.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it