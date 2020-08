Trento: detriti sulla linea ferroviaria Trento-Malè. Corse sostituite da autobus

(FERPRESS) – Trento, 31 AGO – I temporali delle ultime ore stanno creando qualche disagio anche sulla linea ferroviaria della Trento Malè. Le piogge hanno causato un piccolo smottamento nei pressi di Cles.

