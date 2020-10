Trento: Bisesti, il Trentino investe nei trasporti per la sicurezza della scuola

(FERPRESS) – Trento, 30 OTT – La scuola e la formazione dei giovani sono una delle priorità delle azione di contrasto alla pandemia Covid messe in campo dalla Provincia autonoma di Trento. Stamani l’assessore provinciale all’istruzione Mirko Bisesti ha voluto verificare di persona la situazione del trasporto pubblico scolastico ed ha condiviso di buon mattino con gli studenti la corsa Aldeno – Trento.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it