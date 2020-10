Trento: arriveranno 120 mln dalla legge di bilancio per realizzare opere infrastrutturali per la mobilità nei territori delle Olimpiadi 2026

(FERPRESS) – Trento, 19 OTT – L’intesa era stata già raggiunta a giugno, ora viene messa nero su bianco. In Trentino arriveranno 120 milioni di euro, stanziati nella legge di bilancio 2020 dello Stato, per realizzare alcune prioritarie opere infrastrutturali necessarie a favorire la mobilità nei territori che ospiteranno le Olimpiadi invernali del 2026, al fine di garantirne la sostenibilità ambientale e sociale.

