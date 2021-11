Trentino Trasporti: Giunta provinciale concede contributo per l’acquisto di 12 nuovi autobus

(FERPRESS) – Trento, 5 NOV – 2.582.000 euro sono stati concessi a Trentino Trasporti S.p.A. dalla Giunta provinciale, con un provvedimento proposto dal presidente Maurizio Fugatti. Queste risorse, secondo il piano di acquisizione di materiale rotabile per il periodo 2021 – 2023 della società, saranno impiegate per l’acquisto di ulteriori 12 autobus da adibire al servizio di trasporto extraurbano.

