Trenord: sabato notte distrutti arredi e cabine di guida di tre treni. Nei primi due mesi del 2021 atti vandalici cresciuti del 30%

(FERPRESS) – Milano, 23 MAR – Sono stati quantificati in oltre 100mila euro i danni provocati da una banda di vandali che nella notte di sabato 20 marzo ha letteralmente distrutto tre convogli Trenord di ultima generazione che sostavano nella stazione di Como Lago.

