Trenord premia i clienti digitali con il concorso “Vinci in partenza” per chi acquista online o tramite App

(FERPRESS) – Milano, 28 OTT – Trenord premia i clienti che comprano in digitale: per promuovere l’acquisto online di biglietti e abbonamenti l’azienda ferroviaria ha dato il via al concorso “Vinci in partenza”. Da oggi e fino al 30 novembre 2021 chi acquista sul sito trenord.it e sull’App Trenord un titolo di viaggio può vincere buoni Amazon da 50€ per lo shopping online, e-bike pieghevoli e monopattini elettrici.

Pubblicato da COM il: 28/10/2021 h 10:11 - Riproduzione riservata