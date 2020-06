Trenord: Piuri (AD), vogliamo riportare le bici a bordo ma nel rispetto di regole e norme sicurezza

(FERPRESS) – Milano, 9 GIU – “Vogliamo riportare le bici a bordo dei nostri treni, ma nel rispetto delle regole e delle norme di sicurezza. Per questo abbiamo aperto un dialogo con le imprese del food delivery e le rappresentanze dei riders per trovare una soluzione condivisa per il trasporto delle bici a bordo treno. Attualmente la decisione di non consentire il trasporto delle biciclette sulla flotta di Trenord rimane confermata”. Così l’Ad di Trenord Marco Piuri intervenuto oggi a “ Effetto giorno” su Radio24 sul divieto di portare bici in carrozza disposto dall’azienda al fine di garantire la sicurezza e le norme sul distanziamento a bordo treno.

Pubblicato da COM il: 9/6/2020 h 17:05 - Riproduzione riservata