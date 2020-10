Trenord: da oggi nuovo treno Caravaggio sulla linea S8 Milano Porta Garibaldi-Carnate-Lecco

(FERPRESS) – Milano, 19 OTT – È partita questa mattina alle ore 6.06 da Lecco in direzione Milano Porta Garibaldi la prima corsa del nuovo treno Caravaggio sulla linea S8 Milano Porta Garibaldi-Carnate-Lecco. Da oggi il convoglio ad alta capacità di Trenord effettua sulla linea 12 corse giornaliere anche il sabato e nei festivi.

