Trenord: da lunedì offerta ferroviaria potenziata al 75%. Piuri in Commissione, tra marzo e aprile mancati ricavi di 50 mln

(FERPRESS) – Milano, 14 MAG – Saranno 1540 i treni di Trenord che circoleranno in Lombardia da lunedì 18 maggio: per la ripresa delle attività economiche e sociali prevista nel secondo step della “Fase 2” il servizio sarà integrato fino a offrire il 75% dei posti previsti dall’orario invernale. Progressivamente, l’offerta raggiungerà quella precedente l’emergenza sanitaria.

