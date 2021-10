Trenord: la carrozza diventa un’opera d’arte per BienNoLo 2021. Esposta l’installazione “Paesaggi Imprevisti” dell’artista Eškinja

(FERPRESS) – Milano, 4 OTT – Installazioni fatte di parole, colori e immagini che dalla carrozza di un convoglio durante il viaggio accompagnano i passeggeri in un altro viaggio, di sensazioni ed esperienze: l’arte sale su un treno Trenord in occasione di BienNoLo, biennale d’arte contemporanea di Milano ideata da Carlo Vanoni e curata dall’Associazione ArtCityLab che si tiene fino al 10 ottobre. A bordo del convoglio, l’installazione ambientale “Paesaggi imprevisti” dell’artista croato Igor Eškinja attraverserà il Passante ferroviario e raggiungerà le stazioni Saronno, Como, Asso e Lodi.

