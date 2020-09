Trenord: da lunedì 5 nuovi treni Caravaggio in servizio sulla linea S11 Rho-Milano Porta Garibaldi-Como-Chiasso

(FERPRESS) – Milano, 11 SET – Da lunedì 14 settembre saranno cinque i nuovi treni Caravaggio in servizio sulla linea S11 Rho-Milano Porta Garibaldi-Como-Chiasso. Sulla direttrice i nuovi convogli effettueranno oltre 35 corse al giorno, ovvero il 60% dell’offerta complessiva. Saranno effettuate con treni monopiano le corse dirette o provenienti da Chiasso (Svizzera), poiché i Caravaggio a due piani superano la dimensione della galleria di confine.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it