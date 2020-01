Trenord: dal 3 febbraio il primo Caravaggio entrerà in servizio sulla Rho-Como

(FERPRESS) – Milano, 31 GEN – Ecco il Caravaggio: da lunedì 3 febbraio il primo nuovo treno di Trenord entrerà in servizio sulla linea S11 Rho-Milano-Monza-Como. La prima corsa del convoglio partirà alle ore 6.43 da Rho in direzione Como S. Giovanni, segnando il passo iniziale di un percorso che porterà progressivamente sui binari lombardi 176 nuovi treni capaci di performance elevate e realizzati secondo i più elevati criteri di sostenibilità, sia nei materiali che negli impianti.

