Trenord: dal 15/02 attivi 6 bus sulla linea Colico-Lecco per potenziamento corse studenti

(FERPRESS) – Milano, 12 FEB – Da lunedì 15 febbraio saranno a disposizione degli studenti della linea Colico-Lecco 6 corse aggiuntive effettuate con bus. Il potenziamento del servizio di Trenord, definito nell’ambito del Tavolo di coordinamento con la Prefettura di Lecco, consentirà di agevolare lo spostamento degli studenti provenienti dall’area dell’Alto Lago verso Lecco.

Il servizio integrativo di bus di Trenord per il trasporto degli studenti sarà attivo dal lunedì al sabato esclusi i giorni festivi, dal 15 febbraio al 31 marzo e dal 7 aprile al 12 giugno, con le seguenti fermate:

Corsa Bus 1 (Colico 8.40-Dorio 8.51-Dervio 8.57-Lecco 9.25)

Corsa Bus 3 (Bellano T.Terme 9.00-Lecco 9.25)

Corsa Bus 5 (Varenna Esino 8.51-Lierna 9.03-Lecco 9.25)

Due corse Bus 7 (Mandello del Lario 9.05-Lecco 9.20)

Corsa Bus 9 (Abbadia Lariana 9.12-Lecco 9.20)

Gli studenti potranno viaggiare a bordo dei bus con l’abbonamento ferroviario di cui sono già in possesso.

Si ricorda che a bordo, secondo le disposizioni delle Autorità, è necessario indossare la mascherina correttamente su naso e bocca per tutto il viaggio e occupare tutti i posti a sedere, evitando di sostare in piedi per ridurre il rischio di assembramenti.

Le corse integrative effettuate con bus si aggiungono a quelle ordinarie, consultabili sul motore orario sul sito trenord.it e su App Trenord.

Pubblicato da COM il: 12/2/2021 h 14:57 - Riproduzione riservata