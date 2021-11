Treno di Dante da record: 3.200 turisti da tutto il mondo. Grande successo per l’iniziativa

(FERPRESS) – Roma, 23 NOV – Il Treno di Dante è da record: sono saliti a bordo 3.200 passeggeri da tutto il mondo. L’iniziativa, lanciata dalla Regione Emilia-Romagna in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta, ha fatto viaggiare da Firenze a Ravenna su un treno storico per tutti i weekend tra il 3 luglio e il 10 ottobre, con tappe nei luoghi dell’esilio del padre della lingua italiana.

