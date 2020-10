Il treno ad alta velocità di nuova generazione Shinkansen N700S si affida ai cuscinetti NSK

(FERPRESS) – Roma, 16 OTT – I cuscinetti ad alte prestazioni di NSK sono operativi sul nuovo “treno proiettile” Shinkansen N700S, che dal 1° luglio 2020 ha preso servizio sulla linea Tokaido Shinkansen fra Tokyo e Osaka. Il N700S segna l’inizio di una nuova era, essendo il primo progetto di Shinkansen completamente nuovo realizzato dalla Central Japan Railway Company negli ultimi 13 anni. I cuscinetti di NSK contribuiscono alla

promessa incondizionata di sicurezza, stabilità, comfort e compatibilità ambientale del treno.

