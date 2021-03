Trenitalia Veneto: consegnato il ventesimo nuovo treno della flotta regionale

(FERPRESS) – Venezia, 9 MAR – Prosegue il rinnovo della flotta regionale veneta di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) con la consegna del ventesimo treno – un nuovo Pop – il settimo in arrivo nel 2021 sui binari del Veneto dopo quelli consegnati a gennaio e febbraio. A questi, nei prossimi giorni si aggiungeranno anche due nuovi Rock, portando il totale a ventidue treni.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it