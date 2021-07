Trenitalia: treno+bus per raggiungere le spiagge calabresi. Dal 24 luglio al via il Cedri Beach Link e il Capo Vaticano Link

(FERPRESS) – Catanzaro, 22 LUG – Dal 24 luglio partiranno il Cedri Beach Link e il Capo Vaticano Link, i nuovi servizi treno+bus di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), realizzati in collaborazione con la Regione Calabria, che renderanno più facile raggiungere le località turistiche calabresi. Dal 7 agosto sarà attivo un ulteriore servizio intermodale treno+bus, il Sibari Museum Link.

