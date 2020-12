Trenitalia: salgono a sei i nuovi treni Swing in Sardegna. Altri quattro entro gennaio 2021

(FERPRESS) – Cagliari, 17 DIC – Due nuovi treni Swing dopo i quattro arrivati a ottobre per i binari della Sardegna. Continua il rinnovo della flotta regionale dell’isola, che proseguirà con l’arrivo di altri quattro Swing entro gennaio 2021 per un totale di dieci nuovi treni, come previsto dal Contratto di Servizio 2017-2025 stipulato da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Regione Sardegna.

Pubblicato da COM il: 17/12/2020