Trenitalia pubblica orario invernale, più treni e collegamenti

(FERPRESS) – Milano, 2 DIC – Con l’orario invernale 2021-2022, in vigore da domenica 12 dicembre, Trenitalia (Gruppo FS Italiane) conferma il proprio impegno per contribuire a dare nuovo impulso alla crescita del Paese rinnovando il modello della mobilità integrata e collettiva per renderla ancora più sicura e sostenibile. Fra le principali novità dell’offerta invernale: oltre 230 Frecce per unire fra loro le grandi città, con sei Frecciarossa al giorno in più tra Roma e Milano e quattro Frecciarossa no-stop Milano-Roma, più collegamenti verso il Sud con maggiore frequenza, treni diretti e soluzioni integrate treno+bus per raggiungere porti e aeroporti in tutta Italia, collegando fra loro le porte di accesso al Paese.

Pubblicato da Giulia Riva il: 2/12/2021 h 13:12