Trenitalia: primo viaggio del treno Swing in Sardegna. Nei prossimi giorni in circolazione anche gli altri tre treni sbarcati a ottobre

(FERPRESS) – Cagliari, 27 OTT – Oggi alle ore 9.44 sulla tratta Cagliari-Carbonia entrerà in circolazione il primo dei quattro nuovi treni Swing sbarcati a porto Golfo Aranci lo scorso 7 ottobre. Inizia così il rinnovamento della flotta regionale, che proseguirà con l’arrivo di altri sei convogli per un totale di dieci nuovi treni, frutto del Contratto di Servizio siglato da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e la Regione Sardegna.

