Trenitalia: presentato in anteprima alle associazioni nello stabilimento Hitachi Rail di Pistoia il nuovo treno regionale

(FERPRESS) – Roma, 28 SET – Il Gruppo FS Italiane, con Trenitalia, ha invitato i rappresentanti delle persone con disabilità e dei consumatori nello stabilimento Hitachi Rail di Pistoia, il 24 e il 25 settembre, per conoscere in anteprima il nuovo treno regionale a doppia trazione, elettrica e diesel, che dal 2022 arricchirà e ammodernerà ulteriormente la flotta dedicata ai pendolari. Un treno capace di circolare sia su linee elettrificate che non, riducendo l’impatto ambientale rispetto ai tradizionali diesel e offrendo eccellenti prestazioni anche in termini di comfort e sicurezza.

Pubblicato da COM il: 28/9/2020 h 09:49 - Riproduzione riservata