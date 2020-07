Trenitalia: introdotto dal 4 luglio il carnet per 15 viaggi con uno sconto del 30%

(FERPRESS) – Roma, 8 LUG – Gli abbonamenti mensili per i Frecciarossa e le altre Frecce? Esistono ancora, ma ai tempi di Covid la domanda è crollata. Prima il lockdown, poi l’estensione dello smart working nella pubblica amministrazione fino alla fine dell’anno, così le abitudini di vita e di lavoro cambiano. Ed ecco perché Trenitalia, per meglio rispondere a queste mutate esigenze, ha introdotto dal 4 luglio una nuova formula: il carnet per 15 viaggi, con uno sconto del 30% sul prezzo base.

Pubblicato da COM il: 8/7/2020 h 12:50 - Riproduzione riservata