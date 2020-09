Trenitalia: nuovo incontro con le Associazioni dei consumatori per la Conciliazione Paritetica nel trasporto regionale

(FERPRESS) – Roma, 30 SET – Un altro passo verso la Conciliazione Paritetica nel trasporto regionale: un sistema rapido, gratuito ed efficace per risolvere le piccole controversie senza ricorrere alla giustizia ordinaria. Si è tenuto ieri, martedì 29 settembre, un altro incontro – in via telematica – tra Trenitalia e nove Associazioni dei consumatori per condividere il protocollo d’intesa che, una volta perfezionato, verrà sottoscritto dalle parti e inaugurerà così un nuovo capitolo nel rapporto tra la società del Gruppo FS e le persone che scelgono ogni giorno i suoi treni regionali per muoversi.

