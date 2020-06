Trenitalia e Ferrovie dello Stato Italiane al primo e secondo posto delle eccellenze digitali del settore mobilità e trasporto

(FERPRESS) – Roma, 3 GIU – FS e il suo universo, fatto di dipendenti e viaggiatori. Si trovano nelle trame di questo rapporto i valori che hanno reso il Gruppo FS Digital Star 2020. Valori fatti di una chiara visione e di un impegno costante, come spiega l’Amministratore delegato Gianfranco Battisti: “Trasparenza, fiducia, serietà. E soprattutto la persona e i suoi bisogni al centro. Una sfida ambiziosa ma indifferibile, impegnativa ma da vincere. Una via maestra, che ha indicato la rotta da seguire per tutte le società e le Direzioni del Gruppo e su cui si sono basate, si basano e si baseranno le nostre strategie anche, e soprattutto, durante la delicata fase di ripartenza dopo il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria COVID-19”.

