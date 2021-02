Trenitalia: prima impresa ferroviaria al mondo a ottenere la Biosafety Trust Certification dal RINA

(FERPRESS) – Roma, 8 FEB – Trenitalia (Gruppo FS Italiane) è la prima impresa ferroviaria al mondo a ottenere la Biosafety Trust Certification, la certificazione secondo i requisiti definiti nello schema certificativo ideato dal RINA, che riconosce le best practices adottate in materia di prevenzione e controllo delle infezioni.

