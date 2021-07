Trenitalia: due Frecciargento in più tra Bari e Roma dal 1° agosto al 5 settembre

(FERPRESS) – Roma, 29 LUG – Per l’estate due Frecciargento in più tutti i giorni tra Bari e Roma: dal 1° agosto al 5 settembre Trenitalia arricchisce l’offerta per accompagnare i suoi clienti verso le mete delle vacanze. L’ampliamento dei collegamenti è un’ulteriore conferma dell’impegno del Gruppo FS Italiane a sostegno del turismo, settore economico chiave per la Puglia e l’Italia intera che – nell’ultimo anno e mezzo – ha subito ingenti perdite.

Pubblicato da COM il: 29/7/2021 h 11:36 - Riproduzione riservata