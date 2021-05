Trenitalia: bici gratis sugli Intercity per acquisti fino al 12 giugno

(FERPRESS) – Roma, 10 MAG – In viaggio sugli Intercity senza pagare il supplemento per la propria due ruote. Trenitalia lancia una nuova promozione: il trasporto bici è gratuito per chi acquista fino al 12 giugno viaggi sui treni adibiti a tale servizio, quelli in cui la carrozza n° 3 ospita sei postazioni dove agganciare la bici montata in posizione verticale e due punti di ricarica per le e-bike.

Pubblicato da COM il: 10/5/2021 h 13:24 - Riproduzione riservata