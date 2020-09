Trenitalia: attiva procedura rimborso dell’abbonamento sovraregionale non utilizzato a causa dell’epidemia Covid

(FERPRESS) – Roma, 17 SET – È attiva la procedura di rimborso straordinario dell’abbonamento sovraregionale di Trenitalia non utilizzato a causa dell’epidemia Covid-19. I viaggiatori del trasporto regionale – informa una nota dell’azienda – che non hanno potuto viaggiare a causa dell’emergenza sanitaria, potranno ricevere l’indennizzo per la tipologia di abbonamenti mensili ed annuali con applicazione sovraregionale, anche nel caso di un utilizzo solo parziale del loro abbonamento. La procedura recepisce quanto stabilito dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e Province Autonome.

Pubblicato da COM il: 17/9/2020 h 09:42 - Riproduzione riservata